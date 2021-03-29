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https://1prime.ru/finance/20210329/833343590.html
Сбой произошел в приложении Сбербанка
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https://россиясегодня.рф
. Клиенты Сбербанка в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной... ПРАЙМ, 29.03.2021
приложение, сбербанк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.
"В настоящий момент по техническим причинам, к сожалению, возможны затруднения при входе в Сбербанк онлайн. Рекомендую попробовать зайти позже", — сообщил оператор колл-центра.
В приложении при попытке входа также высветилось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Кроме того, некоторые клиенты сообщили РИА Новости, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 9.30 по московскому времени. Примерно 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% — на сбой всех сервисов, еще 2% не могут совершить перевод. К 9.48 мск уже было более 3 тысяч сообщений о сбое.