МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

"В настоящий момент по техническим причинам, к сожалению, возможны затруднения при входе в Сбербанк онлайн. Рекомендую попробовать зайти позже", — сообщил оператор колл-центра. Эксперт назвал сроки устранения последствий блокировки Суэцкого канала

В приложении при попытке входа также высветилось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Кроме того, некоторые клиенты сообщили РИА Новости, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 9.30 по московскому времени. Примерно 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% — на сбой всех сервисов, еще 2% не могут совершить перевод. К 9.48 мск уже было более 3 тысяч сообщений о сбое.