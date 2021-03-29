МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже восстановлена, сообщили журналистам в кредитной организации.

Ранее в понедельник в колл-центре банка РИА Новости сообщили, что клиенты в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение. Часть клиентов сообщала также о том, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах. Сбой произошел в приложении Сбербанка

"Сегодня утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в банке.