2021-03-29T10:25:29+03:00
2021-03-29T10:25:29+03:00
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https://1prime.ru/finance/20210329/833343674.html
Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении и при оплате картой
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Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже восстановлена, сообщили... ПРАЙМ, 29.03.2021
технологии, сбербанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже восстановлена, сообщили журналистам в кредитной организации.
Ранее в понедельник в колл-центре банка РИА Новости сообщили, что клиенты в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение. Часть клиентов сообщала также о том, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.
"Сегодня утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в банке.