МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия получила одобрение кредита от совета директоров Нового банка развития, созданного странами БРИКС, в размере одного миллиарда долларов. Эти деньги могут быть потрачены на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые вели борьбу с пандемией коронавируса.

Минфин России назвал условия этого займа привлекательными.

Совет директоров Нового банка развития одобрил предоставление кредита Российской Федерации в размере до $1 миллиарда. Эти деньги пойдут на поддержку медицинских работников, сообщается на сайте банка.

"Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая ранее осуществленные выплаты медицинским работникам", — поясняет банк.

Из этих средств будут выплачиваться стимулирующие выплаты: