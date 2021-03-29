В ВТБ рассказали об убыточности экосистем банков
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сегодня экосистемы банков несут убытки, он также уверен, что "замкнутые" системы, которые предлагают клиенту ограниченный набор сервисов и поставщиков любого рода продуктов лишь в своем периметре, столкнутся с ужесточением регулирования.
"Во-первых, создание "закрытой" экосистемы требует очень много денег (для поглощения компаний из разных отраслей и интеграции в экосистему — ред.). Во-вторых, мы уверены, что рано или поздно такая модель столкнется с ужесточением регулирования, как это было в Китае, когда жестко дали по рукам Alibaba за попытку выхода из цифрового в финансовый бизнес", — заявил Костин на встрече топ-менеджеров банка с журналистами.
Он считает, что ограничения будут вводиться, чтобы избежать такого сращивания, монополизации этих процессов. "Наконец, сегодня такие экосистемы приносят только убыток, хотя он может быть "зашит" в "другие расходы". В открытой экосистеме на этапе ее создания расходы тоже немаленькие, но они равномерно распределяются между партнерами", — добавил он.
Костин пояснил, что ВТБ строит открытую экосистему, в которой партнеры могут предоставлять своим клиентам продукт, не являясь его держателем. "Мы определили для себя приоритетные направления экосистемы — розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Ведем переговоры, понимая, куда идет потребительский спрос и где мы должны предоставлять услуги", — добавил банкир.
В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что активное создание банками экосистем генерирует не только возможности, но и риски, поэтому нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные для них сектора экономики не ставили под угрозу деньги вкладчиков.
В середине января на эту проблему обратила внимание и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, экосистемы теоретически несут риски для их владельцев и конечных потребителей: если экосистема по какой-то причине перестанет работать, одни лишатся бизнеса, а другие — возможности приобретать необходимые товары и услуги.
Один из самых заметных игроков на рынке экосистем — Сбербанк. Последние несколько лет он выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией. В итоге в сентябре прошлого года экосистема банка получила название "Сбер".
https://1prime.ru/finance/20210329/833344522.html