МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сегодня экосистемы банков несут убытки, он также уверен, что "замкнутые" системы, которые предлагают клиенту ограниченный набор сервисов и поставщиков любого рода продуктов лишь в своем периметре, столкнутся с ужесточением регулирования.

"Во-первых, создание "закрытой" экосистемы требует очень много денег (для поглощения компаний из разных отраслей и интеграции в экосистему — ред.). Во-вторых, мы уверены, что рано или поздно такая модель столкнется с ужесточением регулирования, как это было в Китае, когда жестко дали по рукам Alibaba за попытку выхода из цифрового в финансовый бизнес", — заявил Костин на встрече топ-менеджеров банка с журналистами. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

Он считает, что ограничения будут вводиться, чтобы избежать такого сращивания, монополизации этих процессов. "Наконец, сегодня такие экосистемы приносят только убыток, хотя он может быть "зашит" в "другие расходы". В открытой экосистеме на этапе ее создания расходы тоже немаленькие, но они равномерно распределяются между партнерами", — добавил он.

Костин пояснил, что ВТБ строит открытую экосистему, в которой партнеры могут предоставлять своим клиентам продукт, не являясь его держателем. "Мы определили для себя приоритетные направления экосистемы — розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Ведем переговоры, понимая, куда идет потребительский спрос и где мы должны предоставлять услуги", — добавил банкир.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что активное создание банками экосистем генерирует не только возможности, но и риски, поэтому нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные для них сектора экономики не ставили под угрозу деньги вкладчиков.

В середине января на эту проблему обратила внимание и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, экосистемы теоретически несут риски для их владельцев и конечных потребителей: если экосистема по какой-то причине перестанет работать, одни лишатся бизнеса, а другие — возможности приобретать необходимые товары и услуги. РФПИ договорился о производстве вакцины "Спутник V" в Китае

Один из самых заметных игроков на рынке экосистем — Сбербанк. Последние несколько лет он выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией. В итоге в сентябре прошлого года экосистема банка получила название "Сбер".