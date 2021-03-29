МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Американская платежная система Visa стала первой из крупнейших платежных систем, которая одобрила расчеты по сделкам в криптовалюте USD Coin — стейблкоином, который поддерживается долларом, говорится в сообщении компании.

"Visa сегодня объявила об…использовании USD Coin (USDC) — стейблкоина, поддерживаемого долларом США — для проведения расчетов по сделкам с Visa на Ethereum — одном из самых активно используемых блокчейнов с открытым исходным кодом", — сообщает компания. Система запускает такую возможность совместно с партнером Crypto.com.

Поддержка криптовалют как нового типа расчетной валюты знаменует важный шаг в стратегии Visa по расширению всех форм движения денег как в сети Visa, так и за ее пределами, говорится в сообщении. Компания также отмечает усилия по тому, чтобы сделать криптовалюты более безопасными, полезными и применимыми для платежей. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть после разблокировки Суэцкого канала

Visa добавляет, что термин "расчет" относится к ежедневному обмену средств между партнерами-эмитентами Visa и партнерами по эквайрингу через VisaNet для произведенных транзакций, и это не относится к движению средств с индивидуальных счетов потребителей.

USD Coin (USDC) — поддерживаемый долларом США стейблкоин, созданный совместно Circle и Coinbase в рамках консорциума Centre. Цена одного USDC равна одному доллару. По данным портала CoinMarketCap капитализация стейблкоина превышает 10,7 миллиарда долларов.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.