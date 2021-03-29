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https://1prime.ru/finance/20210329/833347702.html
В работе ряда сервисов Альфа-банка произошел сбой
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Некоторые клиенты Альфа-банка могут испытывать трудности при работе ряда сервисов, банк работает над устранением неполадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... ПРАЙМ, 29.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Альфа-банка могут испытывать трудности при работе ряда сервисов, банк работает над устранением неполадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Из-за технических работ ряд сервисов Альфа-банка у некоторых клиентов может работать нестабильно. Очень скоро всё починим", — сообщили в банке.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 13.00 по московскому времени: в настоящее время 49% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы с переводами, 36% не могут совершить платеж со счета, еще 14% отмечают сбой всех сервисов.