МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Альфа-банка могут испытывать трудности при работе ряда сервисов, банк работает над устранением неполадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Из-за технических работ ряд сервисов Альфа-банка у некоторых клиентов может работать нестабильно. Очень скоро всё починим", — сообщили в банке.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 13.00 по московскому времени: в настоящее время 49% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы с переводами, 36% не могут совершить платеж со счета, еще 14% отмечают сбой всех сервисов.