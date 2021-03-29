МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк устранил сбой в работе сервисов — они работают в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Все сервисы работают в нормальном режиме — проблем нет", — говорится в сообщении банка.

Ранее в понедельник в Альфа-банке сообщили агентству, что некоторые клиенты могут испытывать трудности при работе ряда сервисов, и банк работает над устранением неполадки.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 13.00 по московскому времени: 49% пользователей мобильного банка жаловались на проблемы с переводами, 36% не могли совершить платеж со счета, еще 14% отмечали сбой всех сервисов.