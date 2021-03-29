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https://1prime.ru/finance/20210329/833348484.html
Альфа-банк устранил сбой в работе сервисов
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Альфа-банк устранил сбой в работе сервисов — они работают в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Все сервисы работают в нормальном режиме... ПРАЙМ, 29.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк устранил сбой в работе сервисов — они работают в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Все сервисы работают в нормальном режиме — проблем нет", — говорится в сообщении банка.
Ранее в понедельник в Альфа-банке сообщили агентству, что некоторые клиенты могут испытывать трудности при работе ряда сервисов, и банк работает над устранением неполадки.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 13.00 по московскому времени: 49% пользователей мобильного банка жаловались на проблемы с переводами, 36% не могли совершить платеж со счета, еще 14% отмечали сбой всех сервисов.