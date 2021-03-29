МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru активно и успешно развивается — его стоимость уже намного выше вложенных инвестиций, банк и компания являются равноправными партнерами, прокомментировали в кредитной организации.

Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Сбербанк и интернет-холдинг Mail.ru планируют разделить активы своего совместного предприятия. Газета отмечала, что причиной такого решения стали разногласия относительно стратегии сокращения убытков совместного бизнеса двух компаний, а также дальнейшего пути его развития.

"Бизнесы, входящие в наш O2O бизнес, активно и успешно развиваются. Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров", — указали в банке. СМИ: Сбербанк и Mail.ru планируют разделить совместное предприятие

Группа Mail.ru обладает экспертизой создания сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов, напомнили в банке. "(Она — ред.) является сейчас равноправным партнером в совместном предприятии О2О", — сказано в сообщении.

Совместное предприятие О2О (online-to-offline) в сфере транспорта и еды Сбербанка и Mail.ru Group было создано в декабре 2019 года и включает в себя сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат", сервис такси "Ситимобил", сервис каршеринга You Drive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе".

В начале месяца Сбербанк сообщил, что в текущем году вложит в совместное предприятие с Mail.ru дополнительно свыше 10 миллиардов рублей.