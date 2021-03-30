МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ВТБ ожидает замедления темпов роста кредитования россиян в текущем году — до 11,5%, при этом свои темпы роста прогнозирует выше рыночных, сообщил зампред банка Анатолий Печатников.

По данным ЦБ, розничное кредитование в прошлом году выросло на 12,9%, основным драйвером стала ипотека, по которой банки нарастили портфель на 21,2%. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

"В этом году мы снова ожидаем рост кредитного бизнеса в стране, но уже меньшими темпами — в пределах 11,5%. Высокие темпы роста сохранятся по ипотеке, хотя они будут ниже, чем в прошлом году, что связано с сохранением неопределенности в части условий продления госпрограммы и изменившимся трендом на рост ставок", — сказал он в ходе встречи топ-менеджеров банка с журналистами.

В то же время темпы роста беззалогового кредитования составят свыше 9%, во многом благодаря восстановлению спроса на ссуды наличными и кредитные карты после значительной "просадки" в пандемийном году.

"При базовом сценарии ВТБ планирует традиционно расти лучше среднерыночных значений: основной рост ожидаем по кредитам наличными и кредитным картам — почти в 2 раза выше рынка", — добавил зампред.

По его словам, в первом квартале текущего года спрос на кредиты растет даже по сравнению с допандемийным периодом 2020 года: в январе-марте банк фиксирует увеличение выдач во всех ключевых сегментах – в ипотеке, кредитах наличными и автокредитах.