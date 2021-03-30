МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Получить пассивный доход в размере ста тысяч рублей ежемесячно вполне реально, пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экономистов. Россияне назвали размер комфортного для увольнения базового дохода

В частности, получать 100 тысяч рублей в месяц дополнительного дохода можно при помощи вложений в ценные бумаги, заявил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Чтобы обеспечить себе постоянный поток дохода в размере 100 тысяч в месяц, вам потребуется вложить как минимум 20 миллионов рублей", — отметил он.

Эксперт назвал три базовых варианта для получения ренты:

купоны от облигаций,



дивиденды от акций,

выплаты из фондов недвижимости.



В среднем они приносят 6-7% в годовых (0,5-0,6% в месяц).

В свою очередь управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко добавил, что рынок ценных бумаг в настоящее время выступает лучшим вариантом для дополнительных заработков.

Для начинающих инвесторов он посоветовал обратить внимание на облигации, а для более продвинутых — дивидендные акции.

При агрессивной стратегии управления последние позволяют получать 6-7% дивидендной доходности.