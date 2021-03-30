МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в феврале увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,44 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

"В феврале 2021 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 8,44 тысячи рублей, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в феврале 2020 года — 8,13 тысячи рублей). При этом по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель также вырос, но незначительно — на 0,5% (в январе 2021 года – 8,4 тысячи рублей)", — говорится в исследовании.

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в феврале 2021 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,06 тысячи рублей), Воронежской (10,54 тысячи рублей) и Ростовской (9,77 тысячи рублей) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,59 тысячи рублей) и Белгородской области (9,51 тысячи рублей). Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Белгородская область (+15,2%), Красноярский край (+13,6%), Иркутская область (+10,5%), а также Приморский край (+9,5%) и Архангельская область (+9,1%). В свою очередь в ряде регионов средний размер микрозайма снизился, в том числе, в Ставропольском крае (-10,1%), Саратовской (-3,2%) и Воронежской (-2,7%) областях, а также в Москве (-2,6%) и Тюменской области (-2,1%).

"Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями. После падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням продемонстрировал и средний чек займа "до зарплаты". При этом в зимние месяцы средний чек микрозайма оказался даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года", — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.