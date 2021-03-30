НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — ПРАЙМ. Терминалы по сбору монет планируется устанавливать в торговых центрах, средства за принятые монеты будут зачисляться на банковскую карту или на баланс мобильного телефона, сообщили РИА Новости в Волго-Вятском управлении Банка России.

Ранее в пресс-службе регулятора сообщали, что ЦБ в 2022 году планирует запустить в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения пилот по их сбору у россиян через специальные приемники.

Как сообщили агентству в пресс-службе Волго-Вятского управления ЦБ, ежегодно Банк России выпускает в обращение больше 1 миллиарда монет. "Только за прошлый год на каждого жителя нашей страны было выпущено по 9 монет, часть из которых осела у людей в копилках. Чтобы вернуть монеты в оборот, в одном из регионов в следующем году планируется опробовать монетоприемные терминалы, куда каждый желающий может сдать накопившиеся излишки монет", — рассказали в управлении Банка России. Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

По данным пресс-службы, несколько терминалов планируется установить в крупных торговых центрах. "Эти машины позволяют сумму принятых монет зачислить на банковскую карту, пополнить баланс мобильного телефона или использовать на другие цели. Планируется, что такие операции можно будет проводить бесплатно или с минимальной комиссией", — подчеркнули в Волго-Вятском управлении Банка России.

По данным пресс-службы, сейчас прорабатываются юридические и технические аспекты этого пилота с оператором и технологическим партнером проекта. "Если пилот пройдет успешно, использование таких аппаратов будет расширяться", — отметили в Волго-Вятском управлении Банка России, не назвав, однако, региона, с которого начнется эксперимент.

По данным ЦБ, на начало текущего года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.