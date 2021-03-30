МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минфин России 31 марта после недельной паузы возобновит проведение регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства.

Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин России 24 марта не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа, объяснив свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках. До этого последний раз министерство приостанавливало проведение традиционных аукционов ОФЗ в августе прошлого года.

Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации на 419,4 миллиарда рублей при плане на первый квартал в 1 триллион рублей.