МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Международный платежный сервис PayPal объявил о запуске новой функции оплаты покупок с помощью криптовалюты, сообщается в пресс-релизе платежного сервиса.

Функция позволяет пользователям оплачивать покупки криптовалютой без дополнительных сборов и комиссий, автоматически конвертируя ее в фиатную валюту. "Все транзакции производятся в долларах и конвертируются в валюту, принимаемую компаниями, по стандартным курсам конвертации PayPal. (Функция – ред.) Checkout with crypto предлагает клиентам возможность продавать криптовалюту через PayPal, чтобы затем платить бизнесам за онлайн-покупки в одном непрерывном процессе", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что доступ к функции будет даваться автоматически всем пользователям, имеющим на своем счете достаточно криптовалюты для оплаты покупки. С 30 марта функция доступна для всех пользователей PayPal в США. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

Кроме того, клиентам будет предоставляться выбор криптовалюты для оплаты – биткоины, Litecoin, Ethereum или Bitcoin Cash – в зависимости от хранящейся на счете клиента валюты и ее остатка. При этом для каждой покупки можно использовать только один тип криптовалюты.

Ранее в октябре 2020 года PayPal открыл клиентам доступ к покупке, продаже и хранению криптовалюты при использовании онлайн-кошелька.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платёжная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, стал доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.