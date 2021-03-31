МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Для получения стабильного пассивного дохода сейчас явно не подходят депозиты, так как ставки по ним ниже уровня инфляции — то есть такие вложения не дают никакого дохода, пояснил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Вместо этого можно приобретать акции крупнейших компаний или облигации, вкладываться в различные индексные фонды (тогда прибыль появляется в случае роста всего направления или отрасли), считает эксперт. Об этом сообщает "Инвест-Форсайт". Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

В случае с криптовалютой также могут быть покупки разных активов, использование различных инструментов (стейкинг, холдинг, р2р-торговля).

"Но для стабильного и высокого дохода необходимо вкладывать, и серьезные суммы, при этом хорошо представлять себе риски инвестиций и принципы формирования доходности разных бумаг", — подчеркивает Майкл Росс-Джонсон.

Что касается недвижимости, то ее инвестиционная привлекательность сейчас снижается, так как растет стоимость содержания квартиры. Увеличивается стоимость ЖКХ, растут налоги и т.д. — нужно хорошо просчитать, имеет ли смысл покупать квартиру для сдачи в аренду, покроет ли это затраты.

Для долгосрочных инвестиций (на пенсию, например) хорошим вариантом по-прежнему остается приобретение наличной валюты, а также монет из драгметаллов, считает специалист.