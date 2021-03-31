МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового рекорда — 5,4 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Эксперт объяснила, какой кредит считается выгодным

Число просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январем. При этом их доля от всех выданных в стране микрозаймов, наоборот, немного снизилась — на 0,3 процентного пункта, до 40,6%.

Вырос в феврале и объем "плохих" микрозаймов — за месяц он увеличился на 2,2%, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Доля "просрочки" в общем портфеле подросла в прошлом месяце примерно на 0,5 процентного пункта — до 34,7%.

Микрофинансовые организации в феврале сократили число выданных займов россиянам на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд, а средний размер микрозайма — на 0,4%, до 13 107 рублей. В итоге сумма выдач в прошлом месяце снизилась на 7,6%, до 23,8 миллиарда рублей, что стало минимальным результатом с сентября прошлого года.

По итогам февраля общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями достиг 171,8 миллиарда рублей, что больше показателя января на 0,7%.