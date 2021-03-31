МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь-февраль выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.

По итогам первых двух месяцев прошлого года банк заработал 38,8 миллиарда рублей, что было на 11% больше результата годом ранее. Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

"Мы, скорее всего, покажем, рекордный первый квартал по прибыли, ну и рекордный год с демонстрацией 250-270 миллиардов рублей чистой прибыли", — прокомментировал журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.