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2021
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Чистая прибыль ВТБ за январь-февраль выросла в 1,5 раза
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Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь-февраль выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей, сообщает кредитная... ПРАЙМ, 31.03.2021
отчетность, банки, втб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь-февраль выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.
По итогам первых двух месяцев прошлого года банк заработал 38,8 миллиарда рублей, что было на 11% больше результата годом ранее.
"Мы, скорее всего, покажем, рекордный первый квартал по прибыли, ну и рекордный год с демонстрацией 250-270 миллиардов рублей чистой прибыли", — прокомментировал журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.