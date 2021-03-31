2021-03-31T10:18:57+03:00
2021-03-31T10:18:57+03:00
2021-03-31T10:18:57+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210331/833359337.html
Банк России исключил MoneyGram из реестра иностранных платежных систем
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России исключил сервис денежных переводов MoneyGram из реестра операторов иностранных платежных систем по заявлению компании, говорится в материалах регулятора. Сервис с... ПРАЙМ, 31.03.2021
moneygram, банк россии, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83278/60/832786000.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/60/832786000.jpg
https://1prime.ru/images/83278/59/832785999.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/59/832785999.jpg
https://1prime.ru/images/83278/59/832785987.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/59/832785987.jpg
https://1prime.ru/finance/20210331/833358876.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Банк России исключил сервис денежных переводов MoneyGram из реестра операторов иностранных платежных систем по заявлению компании, говорится в материалах регулятора.
Сервис с середины марта не работал напрямую с клиентами из России.
"Банк России приказом… исключил сведения о корпорации "МаниГрам Пэймент Системс, Инк." из реестра операторов иностранных платежных систем. Данные были исключены на основании заявления Корпорации "МаниГрам Пэймент Системс, Инк.", — сообщил регулятор.