МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Банк России исключил сервис денежных переводов MoneyGram из реестра операторов иностранных платежных систем по заявлению компании, говорится в материалах регулятора.

Сервис с середины марта не работал напрямую с клиентами из России. Эксперт предсказывает рост курса биткоина до $60 тысяч

"Банк России приказом… исключил сведения о корпорации "МаниГрам Пэймент Системс, Инк." из реестра операторов иностранных платежных систем. Данные были исключены на основании заявления Корпорации "МаниГрам Пэймент Системс, Инк.", — сообщил регулятор.