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2021
https://1prime.ru/finance/20210331/833359929.html
Казначейство запустило РЕПО с ипотечными облигациями
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Федеральное казначейство с марта приступило к операциям РЕПО с ипотечными облигациями "Дом.РФ", каждый вторник предлагается 20 миллиардов рублей на 35 дней, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 31.03.2021
россия, репо, казначейство, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Федеральное казначейство с марта приступило к операциям РЕПО с ипотечными облигациями "Дом.РФ", каждый вторник предлагается 20 миллиардов рублей на 35 дней, сообщил РИА Новости глава ведомства Роман Артюхин.
"Мы с 1 марта каждый вторник проводим операции РЕПО с ипотечными облигациями "Дом.РФ", общий лимит облигаций — 100 миллиардов рублей, то есть осталось еще 20 миллиардов", — сказал он.
Ипотечные облигации "Дом.РФ" в ноябре 2020 года были включены в состав обеспечения по операциям РЕПО с Федеральным казначейством. Тестирование операций РЕПО Федерального казначейства с ипотечными облигациями прошло с 7 по 11 декабря.