МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Федеральное казначейство с марта приступило к операциям РЕПО с ипотечными облигациями "Дом.РФ", каждый вторник предлагается 20 миллиардов рублей на 35 дней, сообщил РИА Новости глава ведомства Роман Артюхин. Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

"Мы с 1 марта каждый вторник проводим операции РЕПО с ипотечными облигациями "Дом.РФ", общий лимит облигаций — 100 миллиардов рублей, то есть осталось еще 20 миллиардов", — сказал он.

Ипотечные облигации "Дом.РФ" в ноябре 2020 года были включены в состав обеспечения по операциям РЕПО с Федеральным казначейством. Тестирование операций РЕПО Федерального казначейства с ипотечными облигациями прошло с 7 по 11 декабря.