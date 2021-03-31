МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Выход из послаблений по резервам в отношении реструктурированных ссуд не сильно скажется на прибыли и устойчивости российских банков, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Выход из послаблений Банка России по резервам в отношении реструктурированных ссуд (в апреле 2021 года — по крупным компаниям, в июле — по физическим лицам и малым и средним предприятиям, МСП) не сильно ударит по банковской прибыли и не скажется на устойчивости сектора", — отметили в ЦБ. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

По данным регулятора, кредитные организации использовали послабления ограниченно, а в преддверии отмены довели фактические резервы практически до требуемого уровня. При этом в будущем могут потребоваться дополнительные резервы, так как не все заемщики смогут восстановить свое финансовое положение.

С начала пандемии для поддержки заемщиков было реструктурировано кредитов на сумму более 7 триллионов рублей, что составляет около 12% всего кредитного портфеля. Так, основной объем перекредитования приходится на крупные компании — 5,5 триллиона рублей, из которых около 40% имели высокую долговую нагрузку, что делает их финансово уязвимыми.

Банк России оценивает возможный объем дорезервирования в 1,4 триллиона рублей, что является посильным для сектора с учетом его прибыльности в прошлом году, а также запаса капитала, который на 1 января составлял 5,8 триллиона рублей.