МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев написал на своей странице в Facebook, что руководство столичной фракции КПРФ, в частности, ее главу Валерия Рашкина, следует проверить на коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями. Он составил соответствующее обращение в прокуратуру с просьбой проверить, чем занимается думское подразделение коммунистов. По его мнению, речь может идти о выводе средств из бюджета столичной думы. Половину выявленной в России в 2021 году коррупции составили взятки

Ранее Локтева исключили из КПРФ и фракции коммунистов в Мосгордуме. Его судьбу разделила и депутат-коммунист Елена Шувалова – вместе, еще до исключения, они требовали предоставить им положение о фракции КПРФ в Мосгордуме. Как написал в соцсети Локтев, данный документ долго "скрывали" от общественности.

"Прочитав полученный "документ", я был возмущён наличием в нём, по моему мнению, ряда противозаконных пунктов", — написал Локтев. Он обратил особое внимание, что от депутатов, которые не получают зарплату, требуется "укреплять материальную базу" отделения КПРФ Москвы, что и послужило непосредственным поводом обращения в столичную прокуратуру.

По его мнению, правоохранители должны проверить и Рашкина на предмет использования служебного положения, что послужило причиной вывода средств из бюджета Мосгордумы.

В свою очередь, Шувалова ранее написала на своей странице в Facebook, что при исключении из КПРФ ее обвинили в невыполнении обязательств по оформлению предлагаемых партией кандидатур помощников и уплате партийного максимума.

Как заявил Локтев в беседе с RT, требование "укреплять материальную базу" является завуалированной основой для коррупционной схемы. По его словам, в регламенте столичного парламента, законе о Московской городской думе и других нормативных документах уже прописан статус депутата. И задачи заниматься укреплением материальной базы региональных отделений партий там не содержится.

"Но по указаниям Валерия Рашкина кандидаты, выдвигающиеся в Мосгордуму по одномандатным округам, обязаны были "отдать" в горком две ставки государственных помощников. Фактически они не будут выполнять свои обязанности, а будут работать в горкоме КПРФ. А также половина фонда премий должна отдаваться в фонд Московской городской организации КПРФ. Это схема по выведению бюджетных средств из бюджета города Москвы в пользу Московской городской организации КПРФ", — указал он.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, история Локтева и Шуваловой показательна для столичного отделения КПРФ, которое подвергается регулярным "чисткам". Это может оттолкнуть потенциальных сторонников партии во время выборов в Госдуму.