МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минфин России завершил первый квартал размещением облигаций федерального займа (ОФЗ) на 355 миллиардов рублей, что является рекордным показателем с ноября прошлого года, свидетельствуют данные министерства. Эксперт оценил эффект от возможных санкций США на российский госдолг

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме 154,091 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 90,711% от номинала, средневзвешенная цена — 90,8989% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,27% годовых, средневзвешенная доходность — 7,25% годовых. Спрос — 216,641 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 200,9 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,079% от номинала, средневзвешенная цена — 93,1625% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,06% годовых, средневзвешенная доходность — 7,05% годовых. Спрос составил 243,653 миллиарда рублей.

Высокая волатильность на рынке ОФЗ, которая наблюдалась в начале прошлой недели и стала причиной отказа Минфина от проведения аукционов в прошлую среду, привела к достижению доходности гособлигаций очередных локальных максимумов к середине торгов во вторник, напоминает главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"Однако уже со второй половины вторника и до конца прошлой недели, а также и в понедельник на текущей неделе наблюдалась повышательная коррекция цен ОФЗ, в результате которой доходность средне- и долгосрочных облигаций опустилась даже ниже уровня, который был до начала роста ставок в начале прошлой недели. Очевидно, что улучшение конъюнктуры рынка гособлигаций позволило Минфину прервать паузу и объявить условия проведения последних в первом квартале размещений", — отметил он.

Накануне сегодняшних аукционов доходность вновь начала повышаться вслед за очередным резким ростом ставок по американским государственным долговым бумагам и многим гособлигациям развивающихся стран в начале текущей недели, но как показали результаты размещений, это не отпугнуло российских инвесторов, которые проявили крайне высокий в течение последних четырех месяцев интерес к долгосрочным ОФЗ, добавил Ермак. Как "борьба за госдолг" отразится на банковских вкладах россиян

"Очевидно, что на фоне крупных продаж со стороны инвесторов – нерезидентов наиболее активное участие в сегодняшнем аукционе принимали российские государственные банки. О возможности увеличения таких операций недавно заявил глава ВТБ", — отмечает он.

Так, успех первого аукциона был обеспечен пятью крупными заявками, на долю которых пришлось около 80% от общего объема размещения, при этом крупнейшая заявка составляла 75 миллионов облигаций (48,7%). На втором аукционе на долю 11 крупнейших заявок в объеме 10-30 миллиардов рублей по номинальной стоимости пришлось около 84% от общего объема размещения.

Суммарные объемы спроса и размещения по итогам двух аукционов составили порядка 460,3 и 355 миллиардов рублей, показав второй и четвертый результат за всю историю рынка, уступив результатам аукционов, которые проходили в конце октября-начале ноября 2020 года. По итогам десяти аукционных дней в январе-марте Минфин разместил гособлигации на общую сумму порядка 774,4 миллиарда рублей, выполнив на 77,4% план привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей.