МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минфин России планирует в следующем квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 триллион рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин завершил первый квартал крупным размещением ОФЗ

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 500 миллиардов, от 10 лет — 400 миллиардов.

Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в апреле планируется провести аукционы 7-го, 14-го, 21-го и 28 числа, в мае — 5-го, 12-го, 19-го и 26 числа, в июне — 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30 числа.