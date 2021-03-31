2021-03-31T21:03:00+03:00
2021-03-31T21:03:04+03:00
2021-03-31T21:03:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210331/833364540.html
Минфин во втором квартале предложит на аукционах ОФЗ на триллион рублей
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России планирует в следующем квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 триллион рублей, говорится в сообщении министерства. Ориентировочный... ПРАЙМ, 31.03.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83229/06/832290656.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/06/832290656.jpg
https://1prime.ru/images/83229/06/832290649.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/06/832290649.jpg
https://1prime.ru/images/83229/06/832290637.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/06/832290637.jpg
https://1prime.ru/finance/20210331/833364274.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минфин России планирует в следующем квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 триллион рублей, говорится в сообщении министерства.
Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 500 миллиардов, от 10 лет — 400 миллиардов.
Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в апреле планируется провести аукционы 7-го, 14-го, 21-го и 28 числа, в мае — 5-го, 12-го, 19-го и 26 числа, в июне — 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30 числа.