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2021
https://1prime.ru/finance/20210401/833366912.html
Клиенты сообщают о трудностях в работе приложения "Тинькофф банка"
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Клиенты сообщают о трудностях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... ПРАЙМ, 01.04.2021
россия, технологии, тинькофф банк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Клиенты сообщают о трудностях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Трудности в работе возникли около 10.15 по московскому времени. По данным Downdetector, 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% — на сбой всех сервисов, еще 2% — на невозможность перевести деньги.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов РФ.