МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Клиенты сообщают о трудностях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Трудности в работе возникли около 10.15 по московскому времени. По данным Downdetector, 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% — на сбой всех сервисов, еще 2% — на невозможность перевести деньги. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов РФ.