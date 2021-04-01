МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала предварительное расследование в отношении фонда Archegos и его главы Билла Хвана после того, как брокеры были вынуждены закрыть инвестиционные позиции фонда почти на 30 миллиардов долларов и несут потери, оцениваемые в 10 миллиардов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Проверка находится на ранней стадии и проводится группой управления активами в отделе правоприменения SEC", — сказали источники. Отмечается, что расследование регулятора может и не привести к обвинениям в неправомерном поведении. Цена на вакцину "ЭпиВакКорона" упадет в два раза

В минувшую пятницу ряд брокеров фонда Archegos, в числе которых такие крупные банки, как Morgan Stanley, Deutsche Bank, Wells Fargo, Credit Suisse, Nomura и Goldman Sachs, распродали акции ряда компаний почти на 30 миллиардов долларов. Они были вынуждены сделать это после того, как фонд, накопивший крупные позиции в разных компаниях, в основном за счет заемных средств, объявил дефолт по маржинальным требованиям. В частности, у фонда были крупные пакеты акций таких компаний, как Baidu, Discovery, Tencent и GSX Techedu.

После этого Credit Suisse и Nomura предупредили инвесторов о риске значительных финансовых потерь. В то же время, по словам источников, Goldman сказал инвесторам и клиентам, что влияние маржин-колла Archegos, скорее всего, будет несущественным. Между тем, по оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., ситуация с Archegos может привести к совокупным потерям банков на сумму до 10 миллиардов долларов.