МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Около 90% российских школьников имеют накопления, при этом 60% из них хранят сбережения в копилке и только 7% — инвестируют, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс", резидента кластера информационных технологий фонда "Сколково".

Опрос проводился с 10 по 23 марта 2021 года, в нем приняли участие 1829 учащихся 7-11 классов школ в 85 российских регионах. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

"Сразу тратит все карманные деньги лишь каждый десятый ребенок. 38% часть тратят на развлечения, а часть откладывают, а 42% школьников откладывают большую часть получаемых сумм на крупные покупки и поездки. Накопленные деньги 60% детей хранят в копилке, 22% – на карте с процентом на остаток, а инвестируют самостоятельно или с помощью родителей 7% опрошенных. Не копят деньги лишь 11% опрошенных школьников", — говорится в исследовании.

По результатам опроса, только 25% опрошенных изучают финансовую грамотность в школе. Лидерами стали Астраханская, Воронежская, Тверская области, Чукотский автономный округ, Удмуртская Республика, Республика Северная Осетия и Карачаево-Черкесская Республика – в этих регионах финансовую грамотность в школах изучают 50% опрошенных школьников и более.

В Москве и Санкт-Петербурге этот предмет включен в школьную программу у 21% и 14% участников соответственно. Меньше всего преподают финансовую грамотность в Рязанской области (9%), Мурманской области (8%) и Республике Коми (5%).

Эксперты отмечают, что в качестве источника получения финансовых знаний школу назвали лишь 11% опрошенных. "44% школьников учитывают семейный опыт и получают финансовые знания от родителей, 23% получают их самостоятельно из книг и интернета, 12% смотрят ролики по финансовой грамотности на YouTube и читают финансовых блогеров в Instagram. 10% опрошенных школьников в возрасте 11-18 лет вообще не интересуются темой финансовой грамотности", — добавляется в исследовании. В Москве число случаев заражения COVID за сутки выросло почти в два раза

"Я приятно удивлена, что всего 11% школьников не откладывают деньги! Среди взрослых ситуация гораздо плачевнее. И это при том, что в школах финансовая грамотность – редкость, а у родителей дети вряд ли могут черпать знания по грамотному управлению личными финансами, так как, если брать опросы, взрослое население вообще в половине случаев не имеет никакой заначки на черный день", — прокомментировала независимый финансовый советник Наталья Смирнова, слова которой приводятся в сообщении.