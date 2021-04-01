МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших россиян в январе-марте 2021 года выросло на 23,9 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше всех прибавил совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, а единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 25 россиян. Поставки по системе "Транснефти" в марте упали на 10%

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона, находящегося на второй строчке рейтинга, — на 4,27 миллиарда долларов, до 29 миллиардов долларов. Также ощутимо выросло состояние Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре" — на 3,1 миллиарда долларов, до 19,7 миллиарда долларов.

При этом снизилось состояние в первом квартале только у шестерых из 25 богатейших россиян рейтинга. Больше всех потерял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 1,38 миллиарда долларов, до 19,7 миллиарда долларов. Потери также понес Роман Абрамович (Evraz): его состояние сократилось на 665 миллионов долларов, до 17,8 миллиарда долларов.

На первом месте рейтинга остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, чье богатство выросло с начала года на 235 миллионов долларов — до 30,3 миллиарда. Вторую строчку занимает Михельсон, следом идет основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его состояние выросло на 2,56 миллиарда, до 26,4 миллиарда долларов.

Четвертое место занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (рост на 2,51 миллиарда, до 25,6 миллиарда долларов). На пятом месте — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (рост на 2,61 миллиарда, до 19,9 миллиарда долларов). Эксперты выяснили, сколько российских школьников имеют сбережения

На шестом и седьмом местах находятся Тимченко и Усманов соответственно. Восьмое место занимает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство выросло на 928 миллионов, до 19 миллиардов долларов. На девятом и десятом местах находятся Абрамович и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. Состояние последнего выросло на 762 миллиона долларов — до 16,79 миллиарда.

Единственная женщина в списке богатейших россиян, основательница и гендиректор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, по итогам первого квартала занимает в рейтинге 18-е место. Ее состояние с начала года выросло на 222 миллиона долларов – до 9,31 миллиарда долларов.