МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило распространение механизма единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил Минфин.

Для граждан такая возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а НДФЛ — с 1 января 2020 года. Власти проинформируют о контактах Путина с лидерами стран по ОПЕК+

"Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин России, одобрило правительство РФ на заседании в четверг", — говорится в сообщении.

Механизм единого налогового платежа позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. При этом налоговый орган — на основе имеющейся у него информации — самостоятельно производит зачет перечисленных средств в счет обязательств плательщика.

"Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом", — прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.

Уточняется, что в первую очередь сумма единого налогового платежа юрлица и ИП будет направляться на погашение ранее возникших недоимок. Если недоимки нет, то зачет суммы будет производиться в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а при их отсутствии – в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов.

"При этом налоговый орган будет обязан информировать плательщика о принятом решении о зачете денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа, в течение пяти дней со дня принятия такого решения", — добавляется в сообщении. РФПИ договорился о производстве в Китае дополнительных доз "Спутник V"

У плательщика сохранится право уплачивать платежи и по действующему порядку: направлять средства на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации. В случае принятия закона поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.