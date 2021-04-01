МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство с Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) до "BBB-" с "ВВ+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Таким образом, рейтинг был повышен до инвестиционного уровня. Краткосрочный рейтинг был повышен с "B" до "F3".

Повышение рейтинга банка, как поясняет агентство, отражает несколько факторов. Во-первых, Fitch улучшило до стабильного с негативного прогноз конъюнктуры рынка для банковского сектора России. "Негативные последствия пандемии (нового коронавируса — ред.) для российской экономики привели к лишь умеренному снижению качества активов и прибыльности российских банков в 2020 году. Мы ожидаем, что рост ВВП России восстановится до 3,3% в 2021 году после сокращения на 3,1% в 2020 году, и это должно поддержать сектор в 2021 году", — указывает агентство. Глава минэнерго США провела переговоры с коллегой из Саудовской Аравии

Во-вторых, Fitch отмечает, что рейтинг Альфа-банка уже был близок к уровню "BBB-" до пандемии, о чем свидетельствовал позитивный прогноз РДЭ банка в 2019 году. Агентство считает, что у банка есть хорошие возможности для поддержания стабильного качества активов и финансовых показателей в ближайшие пару лет.

"В-третьих, мы полагаем, что кредитные риски, связанные с быстрым расширением Альфа-банка в сфере необеспеченного розничного кредитования, снизились, что привело к сокращению воздействия на рейтинг со стороны повышенного аппетита "Альфы" к рискам и некоторых изменений в ее бизнес-модели", — поясняет агентство.

Fitch добавляет, что рейтинг банка может быть понижен, в частности, в случае снижения суверенного рейтинга России (на уровне "BBB"), "поскольку Fitch вряд ли предоставит Альфа-банк рейтинг на том же уровне, что и суверенный". Также к снижению рейтинга может привести существенное ухудшение качества активов кредитной организации.