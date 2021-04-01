МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады марта выросла до 4,57% с 4,51% во второй декаде марта, следует из материалов Банка России. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.