МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банк России за год к 30 сентября снизил долю евро, доллара, юаня и фунта стерлингов в международных резервах страны в пользу золота и прочих иностранных валют, следует из обзора деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте. Средняя ставка по вкладам крупнейших российских банков выросла

Так, доля евро в международных резервах России к концу сентября снизилась на 1,3 процентного пункта по сравнению с показателем годом ранее — до 29%, доля доллара — на 2,2 процентного пункта, до 21,9%. Немного снизился "вес" юаня в резервах — на 0,2 процентного пункта, до 12,3% и фунта стерлингов — на 0,5 процентного пункта, до 5,9%.

В то же время регулятор нарастил долю золота — до 23,6% с 20% годом ранее, а также немного увеличил долю прочих иностранных валют — на 0,5 процентного пункта, до 7,2%.

К другим валютам на 30 сентября прошлого года отнесены в том числе активы в иенах (3,9%), канадских (2,5%) и австралийских (0,8%) долларах. При этом остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).