МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 31 марта увеличился до 180 миллионов долларов со 100 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. В Госдуме нашли способ списать россиянам долги по кредитам

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили приток в размере 180 миллионов долларов после 100 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

В российские фонды (Russia-dedicated funds) вернулся небольшой приток, при этом он сконцентрировался в фондах ETF, отмечают эксперты BCS Global Markets. Рубль дорожает к доллару и евро, отыгрывая падение четверга

"Приток в фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) составил 3,8 миллиарда долларов — 26 недель притока в эту категорию фондов подряд и третий лучший недельный результат в 2021 году. После президентских выборов в США фонды акций GEM получили в общей сложности 56,7 миллиарда долларов. Отметим, что в абсолютном выражении продолжающийся 5 месяцев приток уже на треть превышает предыдущий исторический рекорд начала 2013 года и конца 2010 года. Между тем китайские фонды оказались (на неделе) под давлением крупных оттоков в размере 2,1 миллиарда долларов, тогда как бразильские фонды получили приток на уровне 176 миллионов долларов", — говорится в обзоре.

Внешняя поддержка в форме потоков вполне может поднять индекс Мосбиржи на новые максимумы до начала периода дополнительной сезонной волатильности в мае при условии, что в ближайшем будущем не будет объявлено о новых жестких санкциях, считают эксперты BCS Global Markets. "Мы сохраняем тактический позитивный взгляд на рынок", — добавляют они.