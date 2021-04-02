МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Возможность отключения международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, которая обсуждается в России с 2014 года, становится все реальнее. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на слова научного руководителя Института проблем глобализации (ИПРОГ), экономиста Михаила Делягина.

Он отметил, что SWIFT — не единственная международная система банковских расчетов. Она является главной и распространенной в силу своего удобства и максимальной технологичности. Однако, как считает Делягин, "если SWIFT перестанет работать по тем или иным причинам, то Россия начнет пользоваться другими системами расчета. Это будет означать, что деньги будут ходить медленнее, то есть переводы в валюте будут приходить чуть позже (причем секунд на 30 или на пару минут)". Он подчеркнул, что "когда некоторые банки говорят, что деньги будут идти со счета на счет до 5 расчетных дней, это вот не про это".

Вторая проблема возможной блокировки SWIFT — это то, что переводы будут чуть дороже. Но, по словам Делягина, эта проблема для банков. Также он напомнил о том, что в стране создана дублирующая SWIFT платежная система, интегрированная с некоторыми партнерами. "Даже если она сделана криво, косо и убого, в условиях необходимости она будет запущена максимум за одну неделю", — заверил экономист.