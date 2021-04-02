МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Банк России в информационном докладе назвал основные риски экосистем, которые сейчас являются наиболее прогрессивной формой ведения бизнеса, к таковым относятся: снижение возможности выбора и индивидуальное, дискриминационное ценообразование для клиента, потеря контакта с потребителем для поставщиков, а также возможные риски для кредиторов и экономики. Банк России рассказал, каким должен быть идеальный рынок

"Основной риск для клиентов экосистем (потребителей) — это резкое снижение возможности выбора, вызываемое не столько сложностью, сколько отсутствием желания "переключаться" и искать необходимые товары и услуги вне периметра экосистемы", — отметили аналитики.

По данным регулятора, в среднем клиенты не любят выбирать из слишком большого количества вариантов. Поэтому с точки зрения владельца экосистемы предложение по каждому виду товаров не должно быть очень широким. Также получение экосистемой большого объема данных о клиенте, его привычках и покупках может привести к дискриминационному ценообразованию, когда сумма на один и тот же товар отлична для разных категорий граждан.

Помимо всего прочего, клиенты, которые решили остаться за пределами экосистемы, могут столкнуться с тем, что получат менее качественную услугу или продукт, поскольку они не являются пользователями подписки или же пакета услуг. А для их пользователей, напротив, набор сервисов, включенных в подписку, снижает стимулы искать что-то на стороне. Центробанк отозвал лицензию у "Майкопбанка"

Для поставщиков товаров и услуг партнерство с платформой, входящей в экосистему, также не обходится без рисков. Так, в такой модели продаж может быть потерян прямой контакт с потребителем, что негативно сказывается на качестве продукции. Также платформы, являясь основным каналом продаж, могут начать дискриминацию по отношению к поставщикам, отдавая предпочтением какому-то одному участнику рынка.

Эксперты из ЦБ отдельно выделяют риски для кредиторов и вкладчиков банков, на базе которых формируются экосистемы, — это риски, связанные с выходом банков в новые для них нефинансовые отрасли, в том числе стратегический риск, риск вынужденной поддержки, а также риск информационной безопасности.

Банк России называет и возможные риски для экономики, связанные с юрисдикцией ключевых игроков на национальном рынке: доминирование иностранных компаний может вызвать сложности в части эффективного правоприменения и использования мер надзорного реагирования.