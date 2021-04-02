МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка района Таганский в Москве на 6,5 миллиона рублей оштрафовал Twitter за систематическое неудаление противоправной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Опрос показал отношение россиян к возможной блокировке Twitter

Роскомнадзор составил на компанию три протокола по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы). По двум из них организации были выписаны штрафы на общую сумму 6,5 миллиона рублей.

"Мировой судья постановил: признать организацию Twitter Inc виновной в совершении административного правонарушения… и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 200 тысяч рублей", — сказали в суде.

Там пояснили, что штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней с момента вступления решения суда в силу. Назван самый популярный смартфон в России

Позже судья оштрафовал организацию еще на 3,3 миллиона рублей.

По данным пресс-службы Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, платформа, согласно КоАП, может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.