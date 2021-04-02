МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО по итогам прошлого года составила 6,4 миллиарда рублей, что на 5,9% меньше показателя за 2019 год (6,8 миллиарда), следует из отчета кредитной организации.

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Чистый процентный доход по итогам года вырос при этом на 11%, до 44,5 миллиарда рублей, также увеличился и чистый комиссионный доход — на 4%, до 32,3 миллиарда. Операционные расходы банка в прошлом году составили 38,8 миллиарда рублей, что на 4% меньше, чем в 2019 году.

Активы кредитной организации в прошлом году также увеличились, на 0,5%, до 474 миллиардов рублей. Кредитный портфель банка до вычета резервов за год вырос на 9% и составил 450 миллиардов рублей — на начало года он оценивался в 411 миллиардов.

"Прошлый год выдался крайне непростым из-за пандемии (нового коронавируса — ред.) и связанных с ней ограничений. Но даже несмотря на все негативные факторы мы смогли показать отличные результаты: прибыль сохранилась на уровне предыдущего года, выросли кредитный портфель и процентные доходы", — прокомментировала член правления, финансовый директор банка Наталия Строкун.