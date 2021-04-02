МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО по итогам прошлого года составила 6,4 миллиарда рублей, что на 5,9% меньше показателя за 2019 год (6,8 миллиарда), следует из отчета кредитной организации. Банк России рассказал, каким должен быть идеальный рынок

Чистый процентный доход по итогам года вырос при этом на 11%, до 44,5 миллиарда рублей, также увеличился и чистый комиссионный доход — на 4%, до 32,3 миллиарда. Операционные расходы банка в прошлом году составили 38,8 миллиарда рублей, что на 4% меньше, чем в 2019 году.

Активы кредитной организации в прошлом году также увеличились, на 0,5%, до 474 миллиардов рублей. Кредитный портфель банка до вычета резервов за год вырос на 9% и составил 450 миллиардов рублей — на начало года он оценивался в 411 миллиардов.

"Прошлый год выдался крайне непростым из-за пандемии (нового коронавируса — ред.) и связанных с ней ограничений. Но даже несмотря на все негативные факторы мы смогли показать отличные результаты: прибыль сохранилась на уровне предыдущего года, выросли кредитный портфель и процентные доходы", — прокомментировала член правления, финансовый директор банка Наталия Строкун.