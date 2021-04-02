МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) по РСБУ в 2020 году составил 2,1 миллиарда рублей против убытка в 14,406 миллиарда рублей в 2019 году, следует из релиза компании.

"Доля чистого убытка в полученных доходах не превысила 6,5% и составила 2,1 млрд рублей", — говорится в сообщении.