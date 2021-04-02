2021-04-02T13:37:39+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210402/833377168.html
"ЮТэйр" отчиталась об убытке в 2020 году
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Чистый убыток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) по РСБУ в 2020 году составил 2,1 миллиарда рублей против убытка в 14,406 миллиарда рублей в 2019 году, следует из релиза... ПРАЙМ, 02.04.2021
отчетность, чистый убыток, ютэйр, новости, бизнес, финансы, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) по РСБУ в 2020 году составил 2,1 миллиарда рублей против убытка в 14,406 миллиарда рублей в 2019 году, следует из релиза компании.
"Доля чистого убытка в полученных доходах не превысила 6,5% и составила 2,1 млрд рублей", — говорится в сообщении.