МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Цена продажи Евроцемента по итогам конкурса превысила цель Сбербанка, теперь победитель должен получить согласование Федеральной антимонопольной службы, говорится в сообщении кредитной организации. Банк России рассказал, каким должен быть идеальный рынок

Банк в феврале сообщил, что приступает к публичному выбору покупателя ГК "Евроцемент". В контур сделки входят требования ПАО "Сбербанк" к ГК "Евроцемент" по кредитным и иным соглашениям, 100% акций GFI Investments Limited (головной компании группы), 4% акций Eurocement Holding AG и требования, переданные по договорам цессии от ООО "Сбербанк Инвестиции" к GFI.

"2 апреля завершился второй и завершающий этап открытой конкурсной процедуры по продаже активов ГК "Евроцемент" на площадке Российского аукционного дома…."Сбер" удовлетворен ходом и результатом запроса предложений. Итоговая цена превысила внутренние целевые ориентиры банка по этому проекту. Окончательные итоги будут подведены после того, как победитель получит соответствующее согласование в ФАС России", — сказано в сообщении Сбербанка.

"Евроцемент груп" входит в десятку крупнейших мировых цементных компаний, объединяет 19 цементных заводов в СНГ, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность предприятий холдинга составляет более 60 миллионов тонн цемента и более 11 миллионов кубометров бетона в год.