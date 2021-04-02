МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток холдинга РЖД по МСФО в 2020 году составил 52,9 миллиарда рублей в связи с убыточностью пассажирского сегмента, сообщила компания в пятницу. "АвтоВАЗ" за три месяца увеличил продажи в России на 5,4%

Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2019 году, как сообщалось, составила 155,7 миллиарда рублей.

Доходы холдинга в 2020 году сократились на 9,1% и составили 2,279 триллиона рублей. В том числе, доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре снизились на 4,2% (в сопоставимых условиях без учета показателей "Трансконтейнера" за 2019 год — на 2,2% при падении погрузки на 2,7%), от пассажирских перевозок в условиях введенных мер ограничительного характера — на 41,7%, от предоставления логистических услуг — на 8,1%.

Показатель EBITDA в 2020 году сократился до 420,7 миллиарда рублей с 576,9 миллиарда рублей в предыдущем году. Власти изменят распределение субсидий на перелеты на Дальний Восток

"Прошедший 2020 год являлся годом существенных вызовов, что в первую очередь было связано с распространением коронавирусной инфекции и введением карантинных ограничений. В условиях непростой макроэкономической ситуации на протяжении всего года холдинг РЖД своевременно реагировал на складывающиеся непростые условия и принимал необходимые решения для обеспечения стабильности перевозочного процесса и устойчивого финансового состояния компании", — говорится в сообщении.

РЖД отмечают, что результаты деятельности холдинга в значительной степени отражают ситуацию в российской экономике и промышленности, учитывая тесную связь с работой крупнейших производителей продукции и товаров в стране.

Операционные расходы холдинга в 2020 году снизились на 4,1% и составили 2,252 триллиона рублей. Операционная прибыль с учетом субсидий составила 87,7 миллиарда рублей. Чистый долг на конец 2020 года снизился до 1,610 триллиона рублей с 1,739 триллиона рублей на конец первого полугодия того же года.

"Рост по сравнению с 2019 годом (1 436 миллиардов рублей на 31 декабря 2019 года) преимущественно объясняется ростом рублевого эквивалента валютных заимствований в условиях ослабления рубля относительно основных мировых валют. При этом холдинг РЖД в долгосрочной перспективе сохраняет консервативный подход в части наращивания долговой нагрузки с целью обеспечения высокого уровня финансовой устойчивости", — добавляет компания.

Консолидированная финансовая отчетность группы компаний РЖД по МСФО включает результаты деятельности 189 дочерних компаний.