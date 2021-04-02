2021-04-02T19:37:00+03:00
2021-04-02T19:37:04+03:00
2021-04-02T19:37:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210402/833379995.html
Казначейство назвало доходы бюджетов от управления ликвидностью
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доходы бюджетов РФ от управления остатками средств на едином казначейском счете за первый квартал текущего года составили 7,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Федеральном... ПРАЙМ, 02.04.2021
доход, ликвидность, казначейство, новости, экономика, регионы, финансы
https://1prime.ru/images/83269/74/832697485.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83269/74/832697485.jpg
https://1prime.ru/images/83269/74/832697484.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83269/74/832697484.jpg
https://1prime.ru/images/83269/74/832697483.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83269/74/832697483.jpg
https://1prime.ru/finance/20210402/833379614.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Доходы бюджетов РФ от управления остатками средств на едином казначейском счете за первый квартал текущего года составили 7,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Федеральном казначействе.
"По итогам первого квартала 2021 года доходы от управления остатками средств ЕКС составили 7 249 580 926,73 рубля, из них субъекты Российской Федерации получат 1 377 515 058,29 рубля, а федеральный бюджет 5 872 065 868,02 рубля", — говорится в сообщении.
Казначейство отмечает, что указанные доходы поступят на единые счета соответствующих бюджетов не позднее 6 апреля текущего года.
С 1 января в России в полной мере заработала система казначейских платежей – масштабный проект, который Федеральное казначейство постепенно реализовывало с 2013 года. Система предполагает открытие в Банке России единого казначейского счета для всей бюджетной системы, включая бюджеты субъектов РФ и государственных внебюджетных фондов.
Денежные средства всех администраторов бюджетных средств теперь учитываются на едином счете, а Казначейство России, которое теперь по сути выполняет банковские функции, управляет этими средствами, размещая их в банках на коммерческой основе и перечисляя затем своим клиентам заработанные проценты.