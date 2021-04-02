МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Доходы бюджетов РФ от управления остатками средств на едином казначейском счете за первый квартал текущего года составили 7,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Федеральном казначействе. Объем активов российских банков в феврале вырос

"По итогам первого квартала 2021 года доходы от управления остатками средств ЕКС составили 7 249 580 926,73 рубля, из них субъекты Российской Федерации получат 1 377 515 058,29 рубля, а федеральный бюджет 5 872 065 868,02 рубля", — говорится в сообщении.

Казначейство отмечает, что указанные доходы поступят на единые счета соответствующих бюджетов не позднее 6 апреля текущего года.

С 1 января в России в полной мере заработала система казначейских платежей – масштабный проект, который Федеральное казначейство постепенно реализовывало с 2013 года. Система предполагает открытие в Банке России единого казначейского счета для всей бюджетной системы, включая бюджеты субъектов РФ и государственных внебюджетных фондов.

Денежные средства всех администраторов бюджетных средств теперь учитываются на едином счете, а Казначейство России, которое теперь по сути выполняет банковские функции, управляет этими средствами, размещая их в банках на коммерческой основе и перечисляя затем своим клиентам заработанные проценты.