МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Траст", требующего взыскать около 113,1 миллиарда рублей с экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и двух других бывших руководителей тольяттинского Автовазбанка (АВБ Банка), входившего в группу ПСБ. Банк России отозвал лицензию у РНКО "РИБ"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в пятницу и к рассмотрению пока не принят. Соответчиками Ананьевых в иске указаны Олег Вдовин, президент АВБ Банка с февраля 2016 по август 2018 года, и Николай Таран, бывший совладелец кредитной организации.

Третьими лицами в карточке дела значатся Центробанк России и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора". Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются. Можно предположить, что иск заявлен о взыскании убытков, связанных с санацией Автовазбанка, который в настоящее время присоединен к "Трасту".

Тольяттинский Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей был "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку братьев Ананьевых. Агентство по страхованию вкладов выделило ПСБ кредит в размере 18,2 миллиарда рублей для финансового оздоровления "АВБ Банка". Но в декабре санация потребовалась уже самому ПСБ, и Автовазбанк отошел "Трасту".

Банк "Траст" в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов АВБ Банка на 340 миллиардов рублей и эта сделка завершила консолидацию активов в периметре банка непрофильных активов. С учетом ранее переданных активов группы "Открытие", включая активы "Бинбанка", "Траста" и "Рост Банка", их общая стоимость достигла 2 триллионов рублей.

На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом 2018 года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов, который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи.