МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса заставила россиян задуматься о своем здоровье и физической форме: доля онлайн-трат на спорт по картам в первом квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Траты россиян на авиабилеты за год выросли более чем вдвое

В рамках исследования были изучены обезличенные данные о всех онлайн- и офлайн-операциях по картам в сегменте "спорт", куда вошли траты на фитнес, онлайн-тренировки и приложения, покупки в спортивных магазинах за первый квартал 2021 и 2020 года, а также за 2020 и 2019 год в целом. Данные были проанализированы в зависимости от средних чеков, оборота, числа операций и гендерных показателей.

"В первом квартале 2021 года выросла доля онлайн-трат на спорт по картам. Она составила 8%, тогда как на офлайн пришлись оставшиеся 92%, в аналогичном периоде прошлого года соотношение было 6% к 94%. Таким образом, можно отметить, что пандемия стала катализатором роста не только покупок товаров для спорта в интернете, но и онлайн-тренировок и развития всевозможных фитнес-приложений для самостоятельных занятий и расчета калорий", — сказано в исследовании.

При этом мужчины чаще женщин совершают покупки в сегменте "спорт" и на большие суммы. В первом квартале 2021 года они сделали больше покупок, чем женщины: на мужчин пришлось 57% всех операций в этой категории, тогда как на женщин — 43%. В аналогичном периоде прошлого года разрыв был еще больше: 59% против 41%, такое же соотношение было в 2020 и 2019 годах.

Средний чек одной покупки у мужчин немного выше, чем у женщин — 3 450 рублей против 3 027 рублей в первом квартале текущего года. Такой же тренд наблюдался в 2020 и 2019 годах, когда средняя сумма одной покупки в категории "спорт" у мужчин была 3 661 рубль и 3 493 рубля, соответственно, а у женщин 3 202 рубля и 3 095 рублей.