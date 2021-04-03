МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, 25-50% своего бюджета, или 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне в пандемию увеличили онлайн-траты на спорт

"Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей, 42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тысяч рублей в месяц. У 29,7% семей эти затраты составляют 30–50 тысяч рублей", — выяснили аналитики.

При этом каждая десятая российская семья тратит на товары и услуги первой необходимости 50–70 тысяч рублей в месяц, еще 2,8% — от 70 до 100 тысяч рублей, а 1,8% – свыше 100 тысяч рублей.

Почти у трети российских семей (31,2%) расходы на продукты питания и самое необходимое составляют 25-50% бюджета, а каждая пятая семья тратит на удовлетворение базовых потребностей 50-75% своего заработка. Около 12% домохозяйств направляют на эти цели свыше 75% доходов. Названы сферы, в которых работодатели не требуют высшего образования

Около 18,5% участников исследования отметили, что расходы на самые необходимые товары и услуги составляют менее 25% их семейного бюджета, что свидетельствует о достаточно хорошем материальном положении. И примерно столько же, 17,4% респондентов, напротив, признались, что доходов не хватает даже на обеспечение базовых потребностей.

Почти половина опрошенных отмечают рост стоимости самых необходимых товаров с начала 2021 года, чуть больше четверти (26,6%) считают, что стоимость выросла незначительно. Для 10,8% респондентов она не изменилась, а 16% россиян даже отметили, что товары и услуги стали доступнее.