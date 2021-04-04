МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция стали причиной роста трат россиян на интернет: в прошлом году за эту услугу в среднем платили по 619 рублей, что почти на 2% больше предыдущего года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Как понять, что с номера вашей мамы звонят мошенники

В воскресенье, 4 апреля, отмечается Всемирный день интернета. Он призван показать возможности новых технологий для повышения уровня жизни людей.

"Общий средний чек оплаты за услуги интернет-провайдера в 2020 году вырос и составил 619 рублей против 610 рублей в 2019 году", — подсчитали авторы исследования, сравнив средние чеки клиентов в мобильном банке за два года.

Подобный рост среднего чека за пользование интернетом у россиян вполне объясним, отметила зампред банка Елена Петрова. На 2020 год выпал режим строгих ограничений в стране из-за ситуации с коронавирусом, в связи с чем многие перешли на режим дистанционной работы, поэтому потребность в бесперебойной работе интернета выросла.

"Пик активности оплат услуг провайдеров пришелся на весну – сезон начала режима изоляции. Так, например, в минувшем году общее количество платежей за интернет в мобильном банке в марте выросло на 27%, в апреле – на 10%, а в мае – на 7% относительно аналогичных месяцев 2019 года", — привела данные она.