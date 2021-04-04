МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российским инвесторам необходимо начать готовиться заранее к тесту, который будет введен осенью: сначала стоит разобраться с базовыми понятиями, такими как акции и облигации, и лишь затем переходить к изучению более сложных инструментов, посоветовали РИА Новости эксперты. Названы условия падения рубля до новых исторических минимумов

Госдума в марте приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам до прохождения обязательного тестирования, которое планируется начать с 1 октября. Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, ограничивает продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких продуктов или опытом работы на финансовом рынке.

"Можно начать хотя бы с базовых: соотношение риск-доход, как оно меняется от горизонта инвестирования, в чем разница между различными финансовыми инструментами, начиная с простых (акции, облигации) и двигаясь к более сложным: фондам, доверительному управлению, структурным продуктам, IPO, торговле с плечом, торговле фьючерсами и опционами", — сказал заместитель президента, председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.

Эксперт рекомендует не просто готовиться к тесту, а повышать свой общий уровень финансовой грамотности, что поможет в дальнейшем понять все основные принципы инвестирования. К тому же, сейчас инвестору предоставлен огромный выбор обучающей литературы, основанной на зарубежном опыте, которая поможет подготовиться. "Чем больше инвестор будет понимать, тем легче будет сдать тест", — добавил Голосов. Начало оползня. Куда пойдут инвесторы, когда рынки начнут падать?

Руководитель отдела инвестиционного консультирования ГК "Финам" Владимир Цыбенко согласен с коллегой и помимо всего прочего рекомендует открыть брокерский счет и готовиться уже в процессе, поскольку ответы на подавляющее число вопросов можно найти в регламенте обслуживания счета, также менеджеры компании могут помочь разобраться с трудностями и понятным языком объяснять нюансы работы с тем или иным инструментом.

При этом Голосов считает важным, чтобы у регулятора и участников рынка было единое понимание, что конкретно тестируется и какой уровень понимания концепций инвестирования является приемлемым, иначе все может свестись к "бесконечной философской дискуссии "а понимает ли клиент все риски"".