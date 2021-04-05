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2021
https://1prime.ru/finance/20210405/833390164.html
Совет директоров "М.Видео" рекомендовал дивиденды за 2020 год
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Совет директоров "М.Видео" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 38 рублей на одну обыкновенную акцию, годовое собрание пройдет 7 мая, следует из... ПРАЙМ, 05.04.2021
дивиденды, м.видео, новости, бизнес, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 38 рублей на одну обыкновенную акцию, годовое собрание пройдет 7 мая, следует из материалов компании.
"Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО "М.Видео": 38 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО "М.Видео" (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов)", — говорится в сообщении.
В целом совет директоров рекомендовал распределить на выплату дивидендов всю чистую прибыль "М.Видео" по результатам 2020 года в размере 4,9 миллиарда рублей и часть нераспределенной прибыли компании прошлых лет в размере 1,9 миллиарда рублей.
Также совет директоров определили дату проведения годового собрания акционеров компании — 7 мая. Реестр для участия в нем закроется 13 апреля.
"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец 2020 года группа объединяла 1 074 магазинов в России, торговая площадь ритейлера составила 1,475 миллиона квадратных метров. Контролирующий акционер — группа "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Немецкая Media-Saturn-Holding владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".