МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Доля просроченной свыше 30 дней задолженности по кредитным картам в России в феврале составила 8,1% к общему объему действующих кредитов этого типа, увеличившись за год на 0,2 процентного пункта, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Банки предупредили о рисках оттока вкладов

"По информации 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа составила 8,1%, увеличившись за год на 0,2 процентного пункта (в феврале 2020 года – 7,9%)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что доля просрочки по кредитным картам за год выросла в большинстве субъектов РФ. Так, наиболее существенный рост отмечен в Московской области (+0,7 процентного пункта), Санкт-Петербурге (+0,6 процентного пункта), Ставропольском крае (+0,6 процентного пункта), Москве (+0,6 процентного пункта), а также в Ленинградской (+0,6 процентного пункта) и Челябинской (+0,6 процентного пункта) областях.

В то же время доля кредитов с просрочкой по кредитным картам за прошедший год незначительно сократилась, в том числе, в Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском крае. Юрист рассказал, за что банк может арестовать ваш счет

При этом самые низкие значения доли среди 30 субъектов РФ — лидеров по количеству действующих кредитов этого типа — были зафиксированы в Москве (6,2%), Ханты-Мансийском АО — Югре (6,9%), Татарстане (7%), а также в Московской области (7,4%), Санкт-Петербурге (7,4%) и Саратовской области (7,4%).

"Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Как правило, кредитные продукты (включая карты) предоставляются только тем гражданам, значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находятся на должном уровне", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.