МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries увеличил оборот в первом квартале 2021 года на 79% — до 134,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Глава Wildberries рассказал, планирует ли компания выход на IPO

"Оборот Wildberries с января по март 2021 года составил 134,7 миллиарда рублей, что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в штуках проданных товаров рост составил 122%. Несмотря на высокую базу прошлого года, количество заказов в первом квартале 2021 года выросло на 108%, до 126,5 миллиона год к году", — сообщает ритейлер.

Число продавцов онлайн-платформы, как сообщает Wildberries, составило 162 тысячи, увеличившись за первые три месяца 2021 года на 70 тысяч, при этом ассортимент вырос c 3,7 миллиона SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция) до 10 миллионов SKU год к году.

"В 2021 году мы продолжаем активное развитие бизнеса: строим логистические центры в России, готовимся к выходу в новые страны, развиваем ИТ", — приводятся слова директора по развитию Wildberries Вячеслава Иващенко.

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее общий оборот по итогам прошлого года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, почти в два раза и достиг 437,2 миллиарда рублей.