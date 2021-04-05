МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Банк России порекомендовал брокерам не забывать давать частным инвесторам право выбора счета – брокерского или банковского — для получения дохода по ценным бумагам, об этом говорится в сообщении регулятора. Банки предупредили о рисках оттока вкладов

"Банк России рекомендует брокерам и депозитариям давать клиентам право выбора счета, на который они хотят получать доходы по ценным бумагам — на брокерский счет или напрямую на банковский. Такое право у инвесторов есть по закону о рынке ценных бумаг", — указывается в сообщении.

Обычно депозитарии в одностороннем порядке включают в договор пункт о том, что доходы по ценным бумагам зачисляются на специальный брокерский счет при инвестировании средств через брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) на брокерском обслуживании, отмечается там же.

"Таким образом, клиент не может получать купоны и дивиденды напрямую на банковский счет — для этого ему нужно либо вывести средства с брокерского счета, заплатив комиссию, либо закрыть ИИС. Предоставление клиентам выбора позволит защитить их права и сделать ИИС более удобным для долгосрочного инвестирования", — также говорится в сообщении.

Кроме того, Банк России уточнил, что закон не запрещает брокерам и управляющим при закрытии ИИСа возвращать клиенту деньги в иностранной валюте. У участников рынка не было единого понимания этого вопроса, и часть из них не допускала возврата в иностранной валюте, переводя ее при закрытии ИИСа в рубли, поясняет ЦБ.