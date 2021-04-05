МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Московская биржа разработала информационные материалы об инструментах срочного рынка для частных инвесторов, рекомендует брокерам знакомить своих клиентов с ними до инвестирования, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа подготовила этический кодекс для фондового рынка

"Московская биржа разработала ключевые информационные документы об основных инструментах срочного рынка, призванные повысить инвестиционную грамотность частных инвесторов, познакомить с особенностями работы срочного рынка и рисками при операциях с фьючерсами и опционами", — говорится в сообщении.

Материалы содержат информацию о типах торгующихся контрактов, характеристиках и риск-параметрах, процедурах открытия и закрытия позиций, исполнения расчетных и поставочных инструментов, а также знакомят инвесторов с простейшими стратегиями торговли и тарифами на заключение сделок. В частности, биржа устанавливает максимальный (седьмой) уровень риска для срочных инструментов, указывая на высокую вероятность потерь по ним из-за колебаний рыночных цен.

Московская биржа рекомендует банкам и брокерам знакомить своих клиентов с информационными материалами до момента инвестирования для лучшего понимания природы срочных контрактов и рисков, которые они могут нести. При появлении новых групп инструментов список информационных материалов будет дополняться, отмечается в сообщении биржи.