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2021
https://1prime.ru/finance/20210405/833395440.html
Мосбиржа подготовила информационные материалы для частных инвесторов
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Московская биржа разработала информационные материалы об инструментах срочного рынка для частных инвесторов, рекомендует брокерам знакомить своих клиентов с ними до... ПРАЙМ, 05.04.2021
инвестиции, мосбиржа, новости, финансы, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Московская биржа разработала информационные материалы об инструментах срочного рынка для частных инвесторов, рекомендует брокерам знакомить своих клиентов с ними до инвестирования, следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа разработала ключевые информационные документы об основных инструментах срочного рынка, призванные повысить инвестиционную грамотность частных инвесторов, познакомить с особенностями работы срочного рынка и рисками при операциях с фьючерсами и опционами", — говорится в сообщении.
Материалы содержат информацию о типах торгующихся контрактов, характеристиках и риск-параметрах, процедурах открытия и закрытия позиций, исполнения расчетных и поставочных инструментов, а также знакомят инвесторов с простейшими стратегиями торговли и тарифами на заключение сделок. В частности, биржа устанавливает максимальный (седьмой) уровень риска для срочных инструментов, указывая на высокую вероятность потерь по ним из-за колебаний рыночных цен.
Московская биржа рекомендует банкам и брокерам знакомить своих клиентов с информационными материалами до момента инвестирования для лучшего понимания природы срочных контрактов и рисков, которые они могут нести. При появлении новых групп инструментов список информационных материалов будет дополняться, отмечается в сообщении биржи.